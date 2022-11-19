ОВА: Купянск-Узловой и Изюм подключили к электросети
На освобожденных территориях Харьковской области продолжает возобновлять электроснабжение, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня впервые за многие месяцы свет был восстановлен в пгт Купянск-Узловой. Часть потребителей в этом населенном пункте уже имеют электричество в домах. Сейчас специалисты продолжают работать над подключением к питанию остальных жилых домов", - написал Синегубов.
Сообщается, что сегодня также возобновлено электроснабжение у части абонентов города Изюм и сел Изюмского района.
По словам Синегубова, не останавливаются работы по возобновлению газо- и теплоснабжения. Сегодня возобновлено газоснабжение котельных пгт Боровая Изюмского района.
Отмечено, что всего в течение дня возобновлено газоснабжение 594 семей Харьковского и Изюмского районов.
"Шаг за шагом возвращаем на освободившиеся территории условия для нормальной жизни", - подчеркнул глава Харьковской ОВА.