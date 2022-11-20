Маск разблокировал профиль Трампа в Twitter
По результатам опроса, Илон Маск возобновил аккаунт бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.
"Люди высказались. Трампа восстановят (в Twitter - ред.)", - написал Маск в своем Twitter.
К слову, в опросе Маска приняло участие более 15 миллионов пользователей, из которых 51,8% проголосовали в пользу бывшего главы США.
Однако владелец соцсети указал, что на количество ответов оказывали влияние так называемые "боты".
Личная учетная запись Трампа уже восстановлена и набирает подписчиков. По состоянию на 10:40, на его аккаунт подписаны более 25 миллионов пользователей.