Маск разблокировал профиль Трампа в Twitter

По результатам опроса, Илон Маск возобновил аккаунт бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

"Люди высказались. Трампа восстановят (в Twitter - ред.)" , - написал Маск в своем Twitter.

К слову, в опросе Маска приняло участие более 15 миллионов пользователей, из которых 51,8% проголосовали в пользу бывшего главы США.

Однако владелец соцсети указал, что на количество ответов оказывали влияние так называемые "боты".

Личная учетная запись Трампа уже восстановлена и набирает подписчиков. По состоянию на 10:40, на его аккаунт подписаны более 25 миллионов пользователей.