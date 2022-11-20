Bloomberg: Маск планирует новую волну увольнений в Twitter

Новый глава Twitter Илон Маск может в понедельник, 21 ноября, провести еще одну волну увольнений, сообщили источники Bloomberg. Сокращения могут затронуть работников, которые занимаются продажами и партнерскими отношениями, сообщает Новое время.

Как пишет Bloomberg, Маск выдвинул персоналу ультиматум об увеличении рабочих часов. В противном случае предлагалось увольнение с выходным пособием. По данным агентства, ушло больше технических сотрудников, чем ожидалось, по сравнению с ситуацией с увольнением сотрудников, которые занимаются продажами.

Маск попросил руководителей отделов продаж и партнерских отношений провести сокращения. Оба отказались заниматься этим, за что были уволены, утверждают собеседники Bloomberg.

Ранее новый владелец Twitter Илон Маск, который называл себя «абсолютистом свободы слова», уволил нескольких инженеров, которые публично его критиковали.

Также Маск уволил по e-mail примерно половину сотрудников Twitter, из-за чего компания столкнулась с коллективным иском. Позже Twitter попросил некоторых уволенных работников вернуться. Часть сотрудников уволили по ошибке, часть оказалась нужна для разработки и внедрения новых функций.