Генштаб: противник готовит проникновение ДРГ из России и Беларуси
На границе с Россией и Беларусью захватчики готовят провокации и проникновение диверсионно-разведывательных групп, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 ноября.
Отмечается, что в приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает свои подразделения.
"Не исключается, что враг осуществит попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории Российской Федерации и Республики Беларусь", – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным штаба, на Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области, определенными подразделениями противник продолжает прикрытие российско-украинской границы, проводит демонстрационные и провокационные действия.
"Противник осуществил минометный обстрел в районе населенного пункта Старица Харьковской области", - отмечают военные.