Генштаб: противник готовит проникновение ДРГ из России и Беларуси

На границе с Россией и Беларусью захватчики готовят провокации и проникновение диверсионно-разведывательных групп, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 ноября.

Отмечается, что в приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает свои подразделения.

"Не исключается, что враг осуществит попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории Российской Федерации и Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным штаба, на Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области, определенными подразделениями противник продолжает прикрытие российско-украинской границы, проводит демонстрационные и провокационные действия.