Минобороны: Турция обстреляла позиции курдов в Сирии и Ираке

Министерство обороны Турции сообщило о нанесении воздушных ударов по курдским базам в Сирии и Ираке, сообщает Деловая столица.

Об этом заявили в Минобороны Турции.

В сообщении отмечают, что это начало "антитеррористической воздушной операции". Анкара заявляет, что это ответ на произошедшие в стране на прошлой неделе теракты.

По сообщению, ВС Турции совершили воздушные операции в районах Сирии Тель-Рифат, Маранез, Дербесие, Маликия, Айн-эль-Араб, Карачок, Айн-Дагне и в Ираке – Синджар, Сулеймания, Кандил.

Напомним, взрыв в Стамбуле произошел на популярной пешеходной улице Истикляль в воскресенье 13 ноября. Место взрыва расположено в шести минутах ходьбы от центральной площади Таксим. По последним данным, в результате взрыва погибли 6 человек и еще 81 получили ранения, из последних 39 человек уже выписали из больниц после оказания помощи. Пятеро из госпитализированных в реанимации.

Утром 14 октября сообщили о задержании женщины, которая, как считают правоохранители, оставила взрывчатку на улице.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что у следствия есть доказательства, что взрыв организовала курдская PYD, а следы атаки ведут в Сирию. Он также отверг соболезнования Соединенных Штатов по поводу теракта в Стамбуле, намекнув, что Анкара видит в них и вину США.