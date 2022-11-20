Министр обороны Новой Зеландии посетил Украину и встретился с Резниковым
Министр обороны Новой Зеландии Пини Энаре посетил Украину. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении правительства Новой Зеландии.
Министр в Киеве почтил память погибших украинских защитников и провел переговоры с Резниковым.
"Визит в Киев является сильным сигналом того, что Новая Зеландия поддерживает народ Украины и что наша поддержка украинских оборонных усилий против незаконного вторжения России непоколебима", - заявил Энаре.
Он отметил, что Новая Зеландия недавно продлила миссию по обучению украинских бойцов в Великобритании до июля 2023 года. На минувшей неделе страна заявила, что отправит в Британию еще 66 своих военнослужащих для помощи в обучении украинских солдат.
Также Энаре во время своего европейского турне посетил Польшу, где провел встречу с министром обороны Мариушем Блащаком.
По данным правительства, Новая Зеландия с начала полномасштабного вторжения РФ ввела санкции против более 1200 российских физических и юридических лиц, а также предоставила более 60 млн новозеландских долларов (37 млн долларов США) помощи.