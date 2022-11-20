В Польше завершили обследование места взрыва ракеты

В приграничном польском селе Пшеводув завершили обследование места взрыва ракеты, которая убила двух человек, сообщает Европейская правда.

По состоянию на утро воскресенья работы в селе и непосредственно на месте больше нет полицейского контроля, следователей и экспертов.

Также сообщается, что в воскресенье состоится прощание со вторым погибшим в результате взрыва.

Напомним, взрыв в Пшеводуве произошел днем 15 ноября, вскоре после начала масштабного ракетного удара РФ по Украине, из-за чего в Польше созвали заседание Совета нацбезопасности. Сначала предполагали, что на Пшеводув упала российская ракета и неофициально сообщали, что ракет могло быть две.

Позже сообщили, что, по предварительным выводам польских и американских экспертов, скорее всего это была ракета из украинской системы противовоздушной обороны.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября назвал взрыв несчастным случаем. Также он заявил, что понимает президента Украины Владимира Зеленского, который выразил убеждение, что ракета, которая упала во вторник на территорию Польши, была именно российской.