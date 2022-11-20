Генштаб: в Украине погибли более 84 тысяч российских военных

Генштаб: в Украине погибли более 84 тысяч российских военных
Фото: Facebook

С начала вторжения РФ Вооруженные силы Украины уничтожили более 84 тысяч российских военных.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 84 210 (+330) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2 886 (+1),
  • боевых бронированных машин ‒ 5 817 (+2),
  • артиллерийских систем – 1 868 (+1),
  • РСЗО – 393 (+0),
  • средств ПВО ‒ 209 (+0),
  • самолетов – 278 (+0),
  • вертолетов – 261 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1537 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 480 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4 371 (+3),
  • специальной техники – 161 (+0).

Данные уточняются.

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