Генштаб: в Украине погибли более 84 тысяч российских военных
С начала вторжения РФ Вооруженные силы Украины уничтожили более 84 тысяч российских военных.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 84 210 (+330) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2 886 (+1),
- боевых бронированных машин ‒ 5 817 (+2),
- артиллерийских систем – 1 868 (+1),
- РСЗО – 393 (+0),
- средств ПВО ‒ 209 (+0),
- самолетов – 278 (+0),
- вертолетов – 261 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1537 (+1),
- крылатых ракет ‒ 480 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 4 371 (+3),
- специальной техники – 161 (+0).
Данные уточняются.