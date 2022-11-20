Генштаб: в Украине погибли более 84 тысяч российских военных

С начала вторжения РФ Вооруженные силы Украины уничтожили более 84 тысяч российских военных.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 84 210 (+330) человек ликвидировано,

танков ‒ 2 886 (+1),

боевых бронированных машин ‒ 5 817 (+2),

артиллерийских систем – 1 868 (+1),

РСЗО – 393 (+0),

средств ПВО ‒ 209 (+0),

самолетов – 278 (+0),

вертолетов – 261 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1537 (+1),

крылатых ракет ‒ 480 (+0),

кораблей/катеров ‒ 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 4 371 (+3),

специальной техники – 161 (+0).

Данные уточняются.