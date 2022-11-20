Министр: Украина получила от Франции зенитные системы Crotale

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню раскрыл детали относительно военной помощи, переданной Украине, отметив, что среди последних предоставленных систем - ЗРК Crotale, сообщает Украинская правда.

Об этом он сказал в интервью Le Journal du Dimanche.

Рассказывая об уже оказанной Францией помощи, Лекорню сказал, что среди последних переданных Украине систем - две батареи ЗРК Crotale, а также две ракетные системы залпового огня.

Хотя французскую помощь больше всего ассоциируют с самоходными артиллерийскими установками Caesar, которых передали уже 18, перечень вооружения гораздо шире: это также ракеты Milan и Mistral, около 60 бронетранспортеров VAB, противотанковые мины HDP-2A2, средства защиты на случай ядерной, биологической или химической угрозы, новейшие приборы ночного видения.

Кроме того, по словам Лекорню, Киев просил о радиолокационных станциях и этот запрос еще рассматривают.

В дополнение, Франция будет участвовать в работе центра обслуживания военной техники для Украины в Словакии, работу которого будет координировать совместная франко-немецкая ассоциация оборонпрома KNDS. Среди прочего, там должны обслуживать и ремонтировать гаубицы PzH 2000, САУ Caesar, зенитные танки Gepard, бронетранспортеры Dingo.

Одобренный в парламенте фонд поддержки на 200 млн евро также позволит Украине заказывать необходимое у французского оборонпрома и обеспечивать обслуживание поставленных систем. По словам Лекорню, речь может идти в том числе о закупке БМП Bastion или оборудования для понтонных переправ.

Министр рассказал, что во Франции уже прошли обучение 400 украинских военных - тех, которые будут работать с переданными системами, и эта деятельность продолжится в рамках миссии ЕС.

"Наша первоначальная цель - обучить 2000 человек из всего 15 000, как предложили на уровне ЕС. 400 украинских военных уже прошли обучение, в том числе на системах, которые мы предоставляем" , - отметил Лекорню.

По его словам, общий объем французской военной помощи Украине достиг 550 млн евро и сейчас она по объемам помощи - в пятерке крупнейших поставщиков помощи.

По оценкам Kiel Institute, которые публиковали в октябре, Франция была еще на 8-м месте - уступая США, Великобритании, Польше, Германии, Канаде и Норвегии.