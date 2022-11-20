В ВСУ рассказали о планах противника

После ряда крупных неудач на фронте российская армия планирует захватить Луганскую и Донецкую области, а затем может нацелиться на взятие всей Запорожской области, сообщает Корреспондент.

Об этом в эфире телемарафона 20 ноября заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, череда стратегических провалов армии РФ на Киевщине, Лиманском, Харьковском и Херсонском направлениях привела к тому, что ей остается только одерживать некие "победы" на тактическом уровне.

"Поскольку в течение всей войны и даже раньше одним из главных нарративов российской пропаганды было так называемое "освобождение народа Донбасса", то понятно, что они хотят выйти на границы Луганской и Донецкой области... И, выйдя на эти границы, возможно, дальше они хотели бы полностью захватить Запорожскую область, которая их законам и конституции "территория РФ" , - уточнил представитель Восточной группировки.

Череватый подчеркнул, что ВСУ постоянно срывали планы противника и, несмотря на численное превосходство армии РФ на Донбассе, уже четыре месяца держат оборону в районе Бахмута и Авдеевки.

Кроме того, в Луганской области российские войска терпят поражение и уже 12 населенных пунктов под контролем Украины.