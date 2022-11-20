Очевидцы: в центре Москвы пожар с сильным задымлением

В Москве сегодня, 20 ноября, возник сильный пожар. Центр российской столицы затянуло дымом, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Пожар возник в районе трех вокзалов в центре Москвы. По данным российских СМИ, горит складское помещение на Комсомольской площади.

В МЧС России заявили, что присвоили инциденту вторую степень сложности. Предварительно известно, что спасли семь человек. Вероятно, в здании есть еще люди. На место инцидента отправили пожарный поезд.

В сети отмечают, что в центре Москвы горит цветочный магазин. Россияне в Telegram-каналах публикуют видео, на которых заметен столб черного дыма.

Напомним, вчера под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв и пожар. Российские спасатели заявили, что на газопроводе произошла разгерметизация с последующей вспышкой.