ГСЧС: в ряде областей возможны проблемы на дорогах из-за снегопадов

Завтра, 21 ноября, в Украине, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах ожидается гололедица и сильные снегопады, что может привести к нарушению движения транспорта, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Днем в северных регионах, Киеве, Киевской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях ожидается сильный мокрый снег и дождь, местами возможно налипание мокрого снега, и гололедица I уровня опасности.

В ГСЧС Украины призвали водителей по возможности отказаться от использования личного транспорта и воздержаться от дальних поездок.