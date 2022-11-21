ISW: Для чего Путин задабривает российских военкоров

Институт изучения войны (ISW) проанализировал действия президента России Владимира Путина в отношении военных блогеров, которых он якобы защищает и поддерживает "независимость публикаций", сообщает Украинская правда.

На основе собранных данных институт сообщает, что президент России Владимир Путин защитил военных блогеров от нападений минобороны и их независимость, несмотря на то, что он усиливает притеснения и цензуру по всей России.

ISW отмечает: российские военные блогеры не просто поддерживают войну - они становятся группой с отдельным голосом внутри России.

Однако они не являются полностью отделенными от российских властей.

Некоторые из них сейчас занимают официальные должности в Кремле. Путин повысил некоторых известных блогеров с большим количеством подписчиков, чтобы охватить националистическую аудиторию, к которой они обращаются, и, что самое важное, не допустить, чтобы эта группа отвернулась от путинизма.

Популярность сообщества блогеров, вероятно, является прямым результатом неспособности Кремля установить эффективное присутствие в Telegram, что вытекает из общей неспособности Путина подготовить свой народ к серьезной и длительной войне.

В институте утверждают, что Путин продолжает удваивать поддержку независимости публикаций блогеров даже тогда, когда усиливает усилия по мобилизации российского населения на войну. Эти два явления почти наверняка связаны между собой.

"Останутся ли блогеры лояльными к Путину и военным усилиям, если российские военные будут продолжать сражаться и терпеть неудачи? Как отреагирует Путин, если они этого не сделают? Эти вопросы могут стать важными по мере того, как Путин увеличивает свои требования к населению, которое не желает обеспечивать пушечное мясо для войны" , - отмечают аналитики института.

Ключевые выводы ISW о боевых действиях в Украине 20 ноября: