ISW: Для чего Путин задабривает российских военкоров
Институт изучения войны (ISW) проанализировал действия президента России Владимира Путина в отношении военных блогеров, которых он якобы защищает и поддерживает "независимость публикаций", сообщает Украинская правда.
На основе собранных данных институт сообщает, что президент России Владимир Путин защитил военных блогеров от нападений минобороны и их независимость, несмотря на то, что он усиливает притеснения и цензуру по всей России.
ISW отмечает: российские военные блогеры не просто поддерживают войну - они становятся группой с отдельным голосом внутри России.
Однако они не являются полностью отделенными от российских властей.
Некоторые из них сейчас занимают официальные должности в Кремле. Путин повысил некоторых известных блогеров с большим количеством подписчиков, чтобы охватить националистическую аудиторию, к которой они обращаются, и, что самое важное, не допустить, чтобы эта группа отвернулась от путинизма.
Популярность сообщества блогеров, вероятно, является прямым результатом неспособности Кремля установить эффективное присутствие в Telegram, что вытекает из общей неспособности Путина подготовить свой народ к серьезной и длительной войне.
В институте утверждают, что Путин продолжает удваивать поддержку независимости публикаций блогеров даже тогда, когда усиливает усилия по мобилизации российского населения на войну. Эти два явления почти наверняка связаны между собой.
"Останутся ли блогеры лояльными к Путину и военным усилиям, если российские военные будут продолжать сражаться и терпеть неудачи? Как отреагирует Путин, если они этого не сделают? Эти вопросы могут стать важными по мере того, как Путин увеличивает свои требования к населению, которое не желает обеспечивать пушечное мясо для войны", - отмечают аналитики института.
Ключевые выводы ISW о боевых действиях в Украине 20 ноября:
- Главное управление военной разведки Украины сообщило 20 ноября, что российские спецслужбы планируют нападения под чужими флагами на белорусские объекты критической инфраструктуры с целью давления на белорусских военных для вступления в войну в Украине. Украинский Генеральный штаб добавил, что украинские официальные лица не наблюдали формирования никаких белорусских штурмовых групп. В то же время ISW оценивает вторжение белорусских сил в Украину как маловероятное.
- Российские и украинские источники сообщили, что 20 ноября продолжаются бои вдоль линии Сватово-Кременная. Российские источники отметили, что ухудшение погодных условий влияет на боевые действия.
- Украинский военный чиновник заявил, что украинские силы освободили 12 населенных пунктов в Луганской области с начала восточного контрнаступления.
- МО России заявило, что нанесло удар по сосредоточению украинских войск в районе Новоселовского Луганской области. Ранее МО России заявляло, что отбило украинские атаки на населенный пункт, и это заявление может свидетельствовать о том, что украинские войска продвинулись к населенному пункту.
- Российские войска продолжали наступательные операции на Бахмутском, Авдеевском и западном Донецком направлениях.
- Украинские официальные лица сообщили, что российские войска продолжают перебрасывать часть сил с восточного (левого) берега Днепра на другие оперативные направления, но все еще сохраняют значительное присутствие сил на юге Херсонской области[25].
- Украинские и российские источники сообщили, что обстрелы повредили инфраструктуру Запорожской атомной электростанции. Один российский блогер утверждал, что обстрел велся с подконтрольной России территории к югу от станции, но большинство российских источников обвиняют Украину.
- Российские оккупационные чиновники, возможно, провели чистку оккупационного мэра Энергодара Александра Волги. Некоторые российские источники утверждали, что Волга получил повышение в оккупационной администрации.
- Российские военные продолжали мобилизационные мероприятия на фоне сообщений о продолжающемся сопротивлении и плохих условиях.