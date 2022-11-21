Украина получит пассажирские автобусы от Эстонии

Эстония вновь отправляет в Украину пассажирские автобусы. Как сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, всего намерены передать 27 междугородних автобусов большого класса, сообщает Автоцентр.

Чиновник отметил, что к сбору помощи для Украины помимо МИД подключились Министерство экономики и коммуникаций, а также Департамент транспорта. Именно благодаря им удалось закупить большую партию транспорта. Эти автобусы будут поставлены двумя партиями. Часть приедет в ноябре, а часть – в декабре.

Также Урмас Рейнсалу заявил, что в качестве гуманитарной помощи помимо автобусов в Украину отправятся электрогенераторы в количестве 13 штук. Их приобрела на пожертвования организация «Эстонские львы». Генераторы передадут в детские учреждения, которые из-за постоянных обстрелов вынуждены работать в убежищах.