Британская разведка отметила уязвимость россиян в районе Сватово

По мнению британской разведки, участок в районе Сватово, вероятно, стал более уязвимым оперативным флангом российских войск, сообщает Украинская правда.

Как отмечается в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, в течение последних семи дней вокруг Сватовского района Луганской области продолжаются интенсивные артиллерийские бои.

Как и на других участках фронта, российские войска продолжают отдавать приоритет сооружению оборонительных позиций, почти наверняка частично укомплектованных плохо подготовленными мобилизованными резервистами.

"Поскольку юго-западная линия российского фронта на восточном берегу Днепра стала более защищенной, сектор Сватово, вероятно, стал более уязвимым оперативным флангом российских войск" , - говорится в обзоре.

Поскольку Сватово является важным населенным пунктом Луганской области, российские лидеры, скорее всего, будут считать удержание контроля над ним своим политическим приоритетом, считает британская разведка.