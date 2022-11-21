Генштаб: Россияне потеряли еще почти 400 вояк и 6 танков

Генштаб: Россияне потеряли еще почти 400 вояк и 6 танков
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска потеряли за сутки на войне 390 вояк, 6 танков и 5 бронированных машин.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 84600 (+390) человек ликвидировано,
  • танков - 2892 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 5822 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1870 (+2) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средств ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1537 (+0) ед,
  • крылатых ракет - 480 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4378 (+7) ед,
  • специальной техники - 161 (+0) ед.

Данные уточняются.

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