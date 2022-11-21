В оккупированной Макеевке загорелась нефтебаза

Во временно оккупированной Макеевке горят две цистерны с топливом три стационарные емкости на территории нефтебазы﻿. Об этом говорится в сообщении так называемого "МЧС ДНР", сообщает Деловая столица.

Как отмечают оккупанты, причиной взрыва стало "попадание взрывоопасного предмета", из-за этого загорелись две цистерны с топливом, а также три стационарных емкости.

Нефтебаза расположена на улице Антропова в Красногвардейском районе города. Сообщение о пожаре III уровня сложности поступило в 3:06 по киевскому времени.