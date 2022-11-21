ОП: Украинцам не нужно массово уезжать из страны из-за вероятного блекаута

Украинцам не нужно выезжать из страны из-за возможного блекаута по всей Украине, поскольку, скорее всего, всеобщего отключения света не будет, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в эфире телеканала ICTV заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Мы уже проходили много разных сценариев, они были в течение последнего месяца. Я хотел бы сразу всех успокоить – уезжать из страны точно никуда не надо… Не будет у нас такого всеобщего, надеемся, блекаута по всей стране. Да, возможны отключения, да, они возможны не только на час или два, но это уже пройденные этапы того, как мы это чиним" , – сказал он.

Тимошенко добавил, что "в любом случае работает и ГСЧС, работают областные власти, чтобы разворачивать "пункты несокрушимости", пункты обогрева, а параллельно работают энергетики, чтобы в течение суток, двух, трех, чинить энергетику".

Чиновник отметил, что все зависит от ситуации с ракетными обстрелами.

"Но в любом случае мы в своей стране, выезжать никуда не надо, все починим и все стабилизируем" , — подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ранее генеральный директор крупнейшей в Украине частной энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко в интервью BBC заявил, что украинцам следует рассмотреть вариант выезда за границу на зиму, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и, соответственно, снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру. Позже в компании уточнили, что в Украине сейчас нет такой чрезвычайной ситуации, которая требовала бы выезда за границу.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук прогнозировал, что Украине, возможно, скоро придется прибегнуть к "плановым включениям" электроэнергии в некоторых районах.