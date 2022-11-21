Польша получит от Германии Patriot: их разместят на границе с Украиной

Польша приняла предложение Германии о размещении на территории страны дополнительных систем Patriot. Комплексы хотят установить на границе с Украиной.﻿ Об этом, со ссылкой на Twitter министра обороны Польши Мариуша Блащака, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

"Я с удовлетворением принял предложение министра обороны Германии о размещении в нашей стране дополнительных пусковых установок Patriot. В ходе сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной предложу разместить комплекс на границе с Украиной" , - отметил он.

Напомним, 15 ноября в Польше упали две ракеты, которые привели к гибели двух человек.

Варшава и Вашингтон считают, что в Польше упала ракета украинской ПВО. Между тем президент Украины Владимир Зеленский считает, что это была российская ракета, а не украинская.

При этом США возлагают на РФ ответственность за эту ситуацию вне зависимости от того, какими будут результаты расследования.