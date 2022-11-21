WP: ВСУ трудно расширить свое наступление из-за крепкой обороны РФ

Недалеко от села Кившаровка на восточном берегу реки Оскол украинские войска столкнулись со стеной российского сопротивления, пытаясь расширить контрнаступление, который еще два месяца назад в неожиданном темпе освобождал территории неподалеку. Об этом, со ссылкой на Washington Post, сообщает Зеркало недели.

Солдат 92-й механизированной бригады по имени Андрей не знал, что сказать, когда группа офицеров украинской разведки пришла и спросила о наступлении его подразделения в направлении Сватового.

«На сколько откровенно мне сказать? Было очень тяжело» , - сказал Андрей журналистам.

После осенних побед Киева война, развязанная Россией, дошла до новой поворотной точки. В течение 2,5 месяцев украинские силы поражали мир своим решительным духом, сначала освободив Харьковскую область, а затем методически изгнав врага с правого берега Днепра в Херсонской области. Победы придали Киеву уверенности, повысили моральный дух и усилили ожидания новых успехов. У Украины есть все возможности продолжать свое контрнаступление, чтобы освободить как можно больше территорий, пока Россия страдает от дефицита солдат и проблем с командованием. Пентагон вместе с европейскими союзниками пообещал вооружать украинскую армию столько, сколько будет нужно.

«Но украинские силы теперь столкнулись с препятствиями, замедляющими продвижение вперед. Обе стороны готовятся к продолжению боев в следующем году. И ни одна из армий еще не приблизилась к тому, что считает победой» , – пишет издание.

Российские позиции на измененном фронте во многих местах лучше укреплены. Украинцам приходится пробивать многочисленные линии обороны противника. Болотистые условия делают маневрирование особенно сложными. И такая ситуация сохранится, пока почва не замерзнет в середине зимы. Издание пишет, что украинская сторона, как и российская, столкнулась с нехваткой боеприпасов и истощением солдат. Россия также смогла вывести свои наиболее боеспособные подразделения из Херсона. А это значит, что эти силы могут появиться как серьезный соперник в другом месте.

Упорные бои продолжаются вблизи Сватового, где Андрей и его подразделение недавно пытались захватить российские позиции, но оказались в засаде. Украинский военный рассказал, что Россия смешивает недавно мобилизованных солдат с группами сил специального назначения. Последние не просто более опытные, но и лучше обеспечены. Они используют беспилотники для разведки, чтобы выявить украинские силы, когда они пытаются наступать.

Россия слишком слаба, чтобы вести наступление. Но Москва смогла все же как-то укрепить свои оборонные позиции, при этом не прекращая обстрелы критической инфраструктуры Украины.

«Оказалось, у них теперь три линии обороны. Но они просто сидят там и не пытаются двигаться вперед» , – сказал Андрей.

Washington Post пишет, что такая ситуация привела к появлению предположений, что Украине пора начать переговоры с Россией, чтобы найти политическое решение для конфликта, что почти наверняка потребует территориальных уступок.

Недавно с подобным предложением выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Во время пресс-конференции он сказал, что линия фронта, простирающаяся от Харьковской области и до Херсона «начала стабилизироваться». И в долгосрочной перспективе не стоит полагать, что Украина сможет освободить еще 20% своей территории, находящейся под российской оккупацией. Разве что «российская армия потерпит полный крах, что маловероятно».

В то же время министр обороны США Ллойд Остин пообещал помогать Украине в защите своего населения и достижении целей на поле битвы. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал четко понять, что цель Киева - это освободить все территории, которые контролирует Россия, включая Крым.

Пресс-секретарь украинских ВВС Юрий Игнат сомневается, что Россия выполнит какие-либо договоренности. Скорее она использует паузу в боях, которая начнется из-за переговоров, чтобы пополнить запасы боеприпасов и ракет, подготовить мобилизованные и починить или заменить поврежденную технику.

«России нужно перемирие до весны. А потом она нанесет новый удар с помощью всего, что у нее. Кроме того, они построят новые ракеты, начнут наносить удары с новой силой, чтобы уничтожить нас полностью. Такова внешняя политика и мирный план России» , – сказал он.

Аналитики считают, что в краткосрочной перспективе Украина скорее всего продолжит свои наступательные операции, но в меньших масштабах. Организовать еще одно мощное контрнаступление, но на этот раз в Запорожской области, будет сложно из-за погодных условий. По мнению старшего аналитика Института исследования войны Мейсона Кларка, Киев не сможет начать новую широкомасштабную операцию до января или февраля. Однако до конца года он будет проводить меньшие операции, чтобы отвоевать территорию.

Директор польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка отмечает, что украинские силы имеют преимущество благодаря западному вооружению. Но россияне укрепили свои оборонительные позиции. И разбить их так, как это было в Харьковской области или даже вблизи Херсона, вряд ли получится. Очевидных слабых мест по всему российскому фронту нет, - говорит эксперт.

«Сейчас украинцам будет трудно создать условия, которые позволили бы провести маневр для нанесения масштабного поражения российским войскам. Российские силы плохо вооружены, плохо подготовлены. Но они имеют количественное преимущество. Они не ищут способ улучшить качество своих войск, а лишь пытаются удержать линию» , – пояснил Музыка.

Washington Post пишет, что в момент начала мобилизации у России было около 90 тысяч солдат на территории Украины. Неназванный чиновник европейской страны НАТО сказал, что с этого времени Москва смогла отправить еще 100 тысяч человек на фронт. Еще около 200 тысяч проходят подготовку. Их отправят в Украину в ближайшие месяцы. Тогда они будут хотя бы чуть-чуть в лучшей форме, чем те солдаты, которых бросают на фронт сейчас. Таким образом, у России могут появиться лучшие боевые силы весной.

«Это много бойцов. Мы все хорошо знаем, что их качество плохое. Им не хватает техники и подготовки. Однако, в определенной степени количество превосходит качество. А еще играет роль скорость» , – сказал изданию неназванный чиновник.

Он добавил, что Россия потеряла большое количество танков, БТР и БМП. Однако в ее запасе еще тысячи таких машин. Российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают в две-три смены, поскольку Москва очень массово тратит такие боеприпасы. США и союзники в Европе тем временем стараются обеспечить всем необходимым Украину. И именно благодаря этому украинские войска смогли добиться значительного успеха в последние месяцы.

«Запад оказался в сложной ситуации. Многое уже передали. Западным странам приходится глубже залезть в свои склады. Поэтому сейчас нужны более долгосрочные и более стратегические усилия» , – сказал чиновник одной из стран НАТО.

Несмотря на призывы к переговорам, Киев и Москва готовятся к продолжению войны.