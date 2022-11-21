Энергоатом: Оккупанты ограничивают доступ МАГАТЭ на ЗАЭС после обстрелов

Российские войска после обстрелов Запорожской АЭС накануне ограничивают доступ МАГАТЭ к объектам станции, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет "Энергоатом".

Как заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Украина едва избежала катастрофы, пишет Reuters.

"Кто бы ни обстреливал станцию, он шел на огромный риск и играл жизнью многих людей.

Мы говорим о метрах, а не о километрах", - добавил Гросси .

"Нам повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз нам может не так повезти" , - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ, назвав ситуацию "близкой к катастрофе".

По данным МАГАТЭ, уровень радиации оставался нормальным, и сообщений о жертвах не поступало.

Хотя прямого воздействия на системы ядерной безопасности не было, "обстрел прошел в опасной близости от них", сказал Гросси.

В воскресенье Гросси заявил, что группа планирует провести оценку в понедельник, но российский "Росэнергоатом" заявил, что будут установлены ограничения на то, что группа может инспектировать.

"Если они захотят осмотреть объект, который не имеет никакого отношения к ядерной безопасности, доступ будет закрыт" , - сказал советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в комментарии ТАСС.

"При этом РФ пытается обвинить в обстрелах Украину. Именно тогда, когда сами же оккупанты и их приспешники не допускают экспертов Международного агентства по атомной энергии к проверке разрушений, пряча таким образом свидетельства своих преступлений" , - отметили в "Энергоатоме".

Напомним:

На территории Запорожской АЭС прозвучало более десятка мощных взрывов после периода относительного спокойствия.

В Энергоатоме сообщали о 12 попаданиях в объект инфраструктуры станции.