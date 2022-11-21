Подоляк: Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон"
Из российского медиапространства исчезли упоминания о Херсоне после того, как украинские защитники освободили город, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон". Город, "аннексию" которого вчера приветствовали на Красной площади, сейчас перестал существовать в ru–медиаполе".
В ОП добавили, что поддерживают такую информационную стратегию российских оккупантов: сегодня забыли слово "Херсон", завтра – "Донецк", послезавтра – "Крым", скоро – "Украина".