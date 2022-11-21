В Минобороны рассказали о самом горячем направлении фронта
Самым горячим направлением на фронте сейчас является Донецкая область: враг несколько снизил штурмовую активность из-за плохой погоды, но не ослабляет мощность обстрелов, сообщает Украинская правда.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона 21 ноября.
"После того, как был освобожден Херсон, это стало довольно деморализующим фактором для российских бойцов и общества РФ, соответственно они ищут место приложения силы, чтобы были по крайней мере тактические новости, чтобы этот дух поднять.
Они концентрируют свои усилия сейчас на востоке, и прежде всего самая горячая точка сейчас - это Донецкая область.
Им мешает осуществлять атаки в том количестве, как они делали прошлую неделю, только плохая погода. Потому что во второй половине минувшей недели на донецком направлении ВСУ отражали сотни атак в день.
Сейчас из-за погоды немного уменьшилось (количество попыток штурма -ред.), вместе с тем не уменьшилось количество обстрелов: по всему восточному фронту почти 400 обстрелов в день (по самым свежим данным)".
Маляр отметила, что оккупанты не оставляют мечты выйти на административные границы Донецкой области, но ВСУ очень мощно отражают все атаки.
"Цена того, что враг не продвигается, - очень высока", - добавила заместитель министра.