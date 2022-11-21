Генштаб: РФ ведет наступательные действия только на двух направлениях

В течение суток 21 ноября российские войска нанесли 1 авиационный, 2 ракетных удара и совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск вдоль линии соприкосновения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Генштаба.

Обстрелы, в частности, произошли в районах населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечье, Глубокое, Старица, Огирцево, Зарубинка, Амбарное и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону, совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов, Котляровка, Табаевка, Песчаное и Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Макеевка на Луганщине и Ямполовка, Торское и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском на Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

На Новопавловском направлении противник ведет активную оборону на захваченных рубежах. Проводит обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах 21 населенного пункта. Среди них - Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Водяное, Угледар, Соледар, Майорск, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Запорожском направлении россияне обороняются и осуществляют обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. От артиллерийского огня противника пострадали районы 9 населенных пунктов.

На Криворожском и Херсонском направлениях, как указывает Генштаб, противник создает эшелонированную систему обороны, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла удар по району сосредоточения противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны, в свою очередь, поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.