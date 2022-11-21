Макрон провел срочный разговор с Зеленским после обстрела оккупантами ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 ноября, провел срочные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Макрона во время выступления на международной конференции в поддержку Молдовы.

Французский президент подчеркнул, что на каждую военную победу Украины Россия «отвечает новыми бомбардировками критической инфраструктуры Украины». Макрон также упомянул об угрозах, которым подвергается Запорожская АЭС, и сказал, что «контекст остается очень сложным».

Офис президента и Елисейский дворец не сообщали о переговорах лидеров. Украинский президент написал в Twitter, что обсудил с Макроном ситуацию на поле боя в Украине и украинских атомных станциях, а также подчеркнул, что ЗАЭС нужно демилитаризовать.

Накануне Эммануэль Макрон говорил с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

20 ноября наблюдатели МАГАТЭ сообщили о более чем десяти взрывах в районе захваченной россиянами Запорожской АЭС.

В украинском Энергоатоме заявили, что российские военные все утро воскресенья обстреливали ЗАЭС. В результате повреждены здания и оборудование станции. Оккупанты пытаются обвинить в обстрелах Украину.

По данным компании, характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствуют о том, что россияне умышленно вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была нужна для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины.