Турция обвинила курдских боевиков в ударе по своему пограничному району

По меньшей мере три человека погибли после ракетного обстрела Каркомыша в приграничном районе Турции, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Еще шесть человек получили ранения. Под обстрелы попали школа, два дома и грузовик, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Турецкие власти обвинили боевиков группировки Рабочая партия Курдистана в том, что они выпустили пять ракет с севера Сирии.

[ON THE GROUND]



In Teqil Beqil, Derik, Turkey's 'double-tap' strike last night killed 9 civilians, including 1 journalist, and injured 3. RIC visited the site to record the impact of the bombing. pic.twitter.com/OLydEvZYgM — Rojava Information Center (@RojavaIC) November 20, 2022

14 ноября правительство Турции обвинило курдских боевиков во взрыве на улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября, в результате которого погибли шесть человек и более 80 получили ранения. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. Рабочая партия Курдистана и Сирийские демократические силы отрицают свою причастность.

19 ноября Сирийские демократические силы, возглавляемые курдами, сообщили, что турецкая авиация обстреляла два села на севере Сирии.

В воксресенье, 20 ноября, Турция совершила воздушные атаки по позициям курдских формирований в северных частях Сирии и Ирака. Анкара утверждает, что проводит операцию Пендже-Кылыч в соответствии с правом на самооборону по 51 ст. Устава ООН.