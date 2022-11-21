СМИ: Русский язык больше не будет преподаваться в школах Латвии

Латвия до 2026/2027 учебного года сделать вторым иностранным языком в школах один из языков Европейского Союза. Школьники, вероятно, больше не смогут учить русский язык как второй иностранный, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Министерства образования и науки Латвии, которое приводит LSM.

Минобразования отмечает, что такие изменения будут способствовать полной интеграции молодежи в европейское образовательное пространство, будут способствовать изучению официальных языков ЕС. Это, в свою очередь, открывает широкие возможности трудоустройства внутри и за пределами Европейского союза.

В Латвии первый иностранный язык преподают с 1 класса, а чаще выбирают английский язык. Второй иностранный язык начинается в 4 классе. Какой язык изучать как второй иностранный, учебное заведение определяет самостоятельно. Почти половина школ Латвии не предлагает выбора – в более чем 300 школах учащиеся изучают только русский как второй иностранный.

Минобразования Латвии и Национальный центр содержания образования получают много запросов от родителей относительно того, чтобы сделать вторым иностранным один из языков ЕС. Предполагается трехлетний переходный период, чтобы школы могли найти новых преподавателей или дать возможность учителям переквалифицироваться.

Напомним, ранее Латвия хотела на законодательном уровне ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах.

Минэкономики Латвии отказалось от использования русского языка в коммуникации.

Министерство образования Литвы пересмотрит все школьные учебники на русском языке. Подозревают, что они не отвечают современной политической ситуации.