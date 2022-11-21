ОВА: Россияне обстреляли приграничную деревню в Сумской области

Войска РФ в понедельник, 21 ноября, обстреляли приграничную деревню в Сумской области. Люди не пострадали, но были повреждены пять домов местных жителей, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Он уточнил, что в результате российской атаки пострадала Хотинская община. Россияне били одновременно из несколько видов оружия.

"20 мин, 8 снарядов из артиллерии и еще 10 из Градов разорвались у домов мирных жителей. На этот момент известно по меньшей мере о пяти жилищах, которые значительно пострадали" , — сказал Живицкий.

Глава ОВА добавил, что в результате российских обстрелов в домах выбиты окна с рамами, частично разрушены стены и крыши, а также поврежден газопровод.

Люди не пострадали, подчеркнул он.