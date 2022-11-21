Yasno: Режим отключений электроэнергии может продлиться до конца марта

Режим отключений электроэнергии в Украине может продлиться до конца марта 2023 года, сообщает Новое время.

Об этом заявил СЕО компании YASNO Сергей Коваленко у себя в Facebook в понедельник, 21 ноября.

"Энергетики, несмотря на плохую погоду, сейчас максимально стараются завершить восстановление до еще больших холодов. И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта" , — написал он.

По мнению Коваленко, если страна-террорист Россия не будет совершать новые атаки на украинскую энергосеть, отключения могут стать менее продолжительными.

Он также заявил, что при позитивном сценарии в случае отсутствия новых атак можно будет вернуть предыдущий уровень генерации электроэнергии, и отключения прекратятся. При негативном, если энергосеть будет сильно повреждена вражескими атаками, придется задействовать не только стабилизационные отключения, но и экстренные, «при которых света может не быть очень продолжительное время».

"Мне кажется, следует быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим. Запаситесь теплой одеждой, одеялами, продумайте варианты, которые помогут вам переждать долгое отключение" , — добавил Коваленко.

Ранее в компании ДТЭК заявили, что их специалисты работают над тем, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не дольше 1−2 часов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 ноября заявил, что в результате ракетных ударов страны-агрессора России по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.