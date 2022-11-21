США: Есть все больше доказательств военных преступлений РФ в каждом регионе, где были

Все больше доказательств свидетельствуют о систематических военных преступлениях, совершаемых в каждом украинском регионе, где были развернуты российские войска, сообщает Европейская правда.

Об этом журналистам заявила посол США по особым поручениям в сфере глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, сообщает CNN.

"Это включает умышленные, невыборочные и непропорциональные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными и попытки скрыть эти преступления, сообщения о казнях, пытках и сексуальном насилии" , - сказала Бет Ван Шаак.

Она также прокомментировала обвинение России в умышленной нанесении ударов по гражданской инфраструктуре Украины с целью оставить мирное население без электричества и тепла - это действия, приравнивающиеся к военному преступлению.

По ее словам, трудно определить, есть ли отдельные удары военными преступлениями, поскольку "каждый отдельный удар необходимо оценивать с точки зрения того, были ли вблизи военные объекты, были ли это чисто гражданские объекты, а потому это является последовательной схемой нападений на гражданские элементы.

Ван Шаак также отметила построение Россией крупной транснациональной инфраструктуры фильтрационных операций, подвергшихся тысячам граждан Украины, что является нарушением международного права.