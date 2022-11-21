Верещук: Жителей Херсона могут на зиму эвакуировать в другие регионы

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Херсона и напомнила, что они на зиму могут эвакуироваться в более безопасные регионы, сообщает Новое время.

В понедельник, 21 ноября, Верещук написала у себя в Telegram-канале, что из-за сложной ситуации с безопасностью и проблем с инфраструктурой в Херсоне жители могут на зиму бесплатно эвакуироваться в Кривой Рог, Николаев и Одессу с возможностью затем переехать в Кировоградскую, Хмельницкую области или западные регионы Украины.

Вице-премьер рассказала, что эвакуированным обеспечат бесплатное жилье, гуманитарную помощь, питание и медицинскую поддержку, помогут оформить справки ВПЛ и денежную помощь от государства и международных организаций.

Она также написала, как можно сообщить о желании эвакуироваться:

лично записаться в Пункті незламності на центральной площади Свободы в Херсоне;

позвонить на горячую линию Херсонской ОВА по номеру 066 637−49−85 или написать в мессенджеры на номер 098 176−16−98;

написать в чат-бот волонтерской организации Helping to leave: https://t.me/helpingtoleave_bot;

обратиться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции 15−48 или в чат-бот министерства https://t.me/Minre_1548_Help_Bot.

Ранее Ирина Верещук говорила, что на деоккупированных территориях в Херсонской и Николаевской областях начинается добровольная эвакуация, и государство берет на себя все расходы.