СМИ: Суд в Польше отменил штраф "Газпрому" на 6,3 млрд долларов

Суд по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей в Польше отменил решение о наложении штрафов на "Газпром" и компании, ответственные за строительство "Северного потока-2", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает TVN24.

Польское управление по конкуренции и защите прав потребителей заявило, что обжалует решение суда. В 2020 году управление оштрафовало "Газпром" более чем на 29 млрд злотых (6,33 млрд долларов) за строительство "Северного потока-2" без согласования с Варшавой.

Регулятор также наложил штраф на пять других компаний, привлеченных к финансированию проекта. Этими компаниями были Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Управление по конкуренции наложил максимальные штрафы, предусмотренные законодательством в размере 10% годового оборота за строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства.

Ранее мы писали, что правительство Германии планирует национализировать газовую компанию Securing Energy for Europe, являющуюся бывшей дочерней компанией российского "Газпрома". Все из-за угрозы безопасности поставок газа в страну.

Также сообщалось, что польское правительство изъяло долю российского "Газпрома" в акционерном капитале компании EuRoPol Gaz, владеющей польским участком газопровода Ямал-Европа.