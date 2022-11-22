The Telegraph: Британия поставляет Украине усовершенствованные ракеты Brimstone 2

Британские королевские Военно-воздушные силы поставляют в Украину новые ракеты с лазерной наводкой Brimstone 2, имеющие вдвое большую дистанцию поражения, чем предыдущая модификация. Их поставляли для ВСУ раньше, пишет The Telegraph, сообщает Новое время.

"Ракеты стоимостью примерно 175 тысяч фунтов стерлингов за каждую могут поражать цели по лазерной наводке, которую могут обеспечивать наземные войска, самолеты или транспортеры, или выбрать цель по собственному определению из предварительно запрограммированного списка с помощью радара" , — отмечается в сообщении.

Как отмечает издание, такие ракеты обычно запускаются с воздуха. Однако украинские военные используют грузовики как мобильные пусковые системы.

Великобритания впервые передала Украине ракеты Brimstone около шести месяцев назад. Дальность полета ракеты, запущенной с воздуха, составляет 60 км, при запуске с наземных установок - около 12 км.