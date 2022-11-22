Дилерский центр PEUGEOT и CITROEN возобновляет свою работу

Мы рады сообщить, что официальный дилер Бренд PEUGEOT и CITROEN в городе-герое Херсон возобновляет свою полноценную работу, сообщает Автоцентр.

Уже сейчас «Ампир» PEUGEOT CITROEN открыл свои двери для посетителей и готов записывать на сервисное обслуживание. А также автосалон с готовностью поддерживает программу бесплатного ремонта автомобилей, принадлежащих государственной и коммунальной собственности.

Несмотря на все проблемы и трудности, с которыми пришлось столкнуться жителям Херсона, свет преодолел тьму и город вернулся к своей привычной жизни. Бизнес постепенно начинает возобновлять деятельность, и дилерский центр Брендов PEUGEOT и CITROEN не исключение, ведь «Ампир» PEUGEOT CITROEN возобновил работу для поддержания жизнедеятельности города. Да, можно с уверенностью заявить, что «Ампир» PEUGEOT CITROEN готов принимать посетителей, как в салоне, так и на сервисе. Дилерский центр находится по адресу Новониколаевское шоссе, 7а, рядом большая транспортная развязка города, а также автовокзал. Уже сейчас можно посетить автосалон и заказать новенькое авто в производство. Менеджеры дилерского центра помогут подобрать желаемый автомобиль, проконсультируют по комплектациям и стоимости, а также помогут с оформлением всех документов.

В свою очередь авторизованный сервис по обслуживанию и ремонту автомобилей имеет 8 подъемников для обслуживания, что позволяет обслуживать до 50 авто в день. Доверьте заботу о вашем автомобиле профессионалам – они смогут предоставить квалифицированные рекомендации, связанные с процессом эксплуатации автомобиля. Это позволит удерживать ваш автомобиль в исправном состоянии, обеспечивать его надежность и всегда быть уверенным в его высоких технических характеристиках. Что немаловажно, «Ампир» PEUGEOT CITROEN с готовностью поддерживает программу бесплатного сервисного обслуживания и ремонта автомобилей, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. Все ремонтные работы производятся за счет ООО «Пежо Ситроен Украина». Действие данной программы распространяется на следующие категории авто: скорая медицинская помощь, служба национальной полиции, аварийные службы, коммунальные предприятия, обеспечивающие бесперебойное функционирование инфраструктуры и т.д.

Официальный импортер автомобилей Бренд PEUGEOT и CITROEN проводит работы по налаживанию всех рабочих процессов дилерского центра «Ампир» в городе Херсон. Совместными усилиями в ближайшее время будут возобновлены бесперебойные поставки запасных частей и комплектующих для автомобилей. Также будут разработаны надежные логистические маршруты для поставок новых автомобилей в салон, чтобы каждый клиент мог получить свой желаемый автомобиль в определенные сроки поставки.