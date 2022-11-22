Укрэнерго: Плановые отключения сегодня будут по всей стране

В "Укрэнерго" сообщили, что в течение суток 22 ноября во всех регионах Украины будут применены плановые отключения.

"Украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от 6 волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность" , - заявили в компании.

"Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаватты), на которые надо уменьшить потребление".

В компании напоминают, что графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке.