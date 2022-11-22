Разведка Британии: Украина подрывает влияние РФ на Черном море

Британская разведка, ссылаясь на информацию российских СМИ об атаке украинского морского беспилотника в порту Новороссийска, заявила, что любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску станет вызовом для РФ.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, сообщает Европейская правда.

В частности, 18 ноября 2022 года многочисленные российские и украинские СМИ сообщили, что на нефтяном терминале в порту Новороссийск на черноморском побережье России произошло нападение. Неподалеку от нефтяного терминала расположена крупная база Черноморского флота России.

Британская разведка напоминает, что Черноморский флот РФ перенес многие свои подводные операции в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по его базе в Севастополе в оккупированном Крыму.

"Российское командование, вероятно, будет обеспокоено угрозами для флотилии десантных кораблей, базирующейся в Новороссийске. Эти суда являются относительно уязвимыми без сопровождения и взяли на себя более важную роль в снабжении российских сил в Украине после того, как в октябре был поврежден Керченский мост" , - говорится в обзоре.

В Минобороны Британии отмечают, что хотя полные детали этого инцидента еще не появились, любая демонстрация способности Украины угрожать Новоросийску, скорее всего, станет еще одним стратегическим вызовом для ЧФ.