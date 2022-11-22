Сервисные центры МВД изменили график работы
Ссегодняшнего дня, 22 ноября 2022 года, сервисные центры МВД переходят на новый график работы. По данным пресс-службы ведомства, такой шаг был сделан для того, чтобы каждый украинец имел доступ к государственным услугам, сообщает Автоцентр.
Сообщается, что СЦ МВД работают со вторника по субботу включительно. В будние дни часы приема с 08:00 до 17:00 без перерыва на обед. В субботу – с 08:00 до 15:45, также без перерыва на обед. Записаться на прием можно как онлайн, так и в порядке «живой» очереди.
«В региональных и Главном сервисных центрах МВД график работы остается неизменным – понедельник-четверг с 09:00 до 18:00; пятница – 09:00 до 16:45. В условиях войны, энергетического дефицита, когда каждый световой час на вес золота, это крайне необходимый шаг», – говорится в сообщении.