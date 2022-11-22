Умный дрон-камикадзе умеет прятаться и нападать только на вооруженных людей

Оборонная компания Elbit Systems разработала и выпустила боевой дрон Lanius — быстрый и верткий квадрокоптер, несущий взрывчатку. Его особенность — в системе навигации и наведения, которой управляет не человек, а искусственный интеллект, сообщает Хайтек+.

Дроны только-только начинают применять для доставки медикаментов и посылок, а в боевых действиях они уже используются повсеместно и активно. Это и не удивительно: они дешевые, легкие в управлении и способны выполнять важные боевые задачи: незаметно наблюдать за противником и поражать вражеские цели.

Израильский Lanius создан для полетов в группах по трое. Небольшие коптеры располагаются поверх большого материнского дрона, с которого они и взлетают. Их максимальная грузоподъемность — 1,25 кг, включая летальную или нелетальную боевую часть массой до 150 г. Литиевая батарейка обеспечивает примерно 7 минут полета.

В простом, угловатом каркасе из углепластика встроены многочисленные датчики и камеры, а также система Nvidia Jetson AI, разработанная специально для быстрой интерпретации потоков данных с низким энергопотреблением. Она совместима с программой управления дронами Legion-X, собственной разработкой компании Elbit, рассказывает New Atlas.

Поодиночке или в составе группы дрон Lunius может автоматически составлять карту указанной области благодаря своему ИИ и системам предотвращения столкновений. Он отмечает и идентифицирует объекты, представляющие особый интерес, а также двери, окна и тому подобное. Также он может проникать в здания и обыскивать их с помощью или без помощи оператора.

Дрон в состоянии распознавать людей и классифицировать их как противников или союзников, комбатантов или гражданских, вооруженных или нет. При обнаружении вооруженного противника он предлагает оператору возможность атаковать, используя тот арсенал, который имеется в его распоряжении. Без команды человека Lanius не нападает.

Дополнительное преимущество дрона — в возможности устроить засаду: спрятаться и наблюдать, например, за закрытой дверью. Если она открывается и появляется вооруженный противник, Lanius запрашивает разрешение на атаку.

Калифорнийский авиационный стартап Sabrewing показал опытную модель автономного летательного аппарата вертикального взлета и посадки (VTOL) Rhaegal. В первом испытательном полета прототип RG-1-A «Альфа» поднял груз массой 374 кг, это новый мировой рекорд для дронов этой категории.