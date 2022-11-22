Генштаб: ВСУ уже уничтожили около 85 тысяч оккупантов

Генштаб: ВСУ уже уничтожили около 85 тысяч оккупантов
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной уже потеряла около 85 тысяч военных, 2 895 танков, 1 882 артиллерийских системы и 395 РСЗО.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 85 000 (+400) человек ликвидировано,
  • танков – 2 895 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 827 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1 882 (+12) ед,
  • РСЗО – 395 (+2) ед,
  • средств ПВО – 209 (+0) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 537 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 480 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 393 (+15) ед,
  • специальной техники – 161 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

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