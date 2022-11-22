Токаев победил на выборах президента Казахстана
Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах, набрав 81,31% голосов. Об этом, со ссылкой на заявление председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлана Абдирова, сообщает Zakon.kz.
Голоса распределились следующим образом:
- Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов;
- Жигули Дайрабаев – 3,42%;
- Каракат Абден – 2,6%;
- Мейрам Кажикен – 2,53%;
- Нурлан Ауесбаев – 2,22%;
- Салтанат Турсинбекова – 2,12%.
- "Против всех" – 5,8% избирателей.
По информации ЦИК, всего проголосовали более 8,3 миллиона человек, или 69,44% избирателей. Инаугурация президента запланирована на 26 ноября.