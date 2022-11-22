Украина вернула тела 33 павших защитников

22 ноября в Украину вернули тела еще 33 погибших военных, заявила пресс-служба Минреинтеграции

"Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Удалось вернуть родным тела 33 защитников" , - сообщили в ведомстве.

В Минреинтеграции добавили, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 696 тел.