Чистая прибыль банков снизилась в 5 раз с начала года – НБУ

Платежеспособные украинские банки за январь-октябрь 2022 года получили 11 млрд грн чистой прибыли по сравнению с 58,4 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

При этом, доходы банков выросли на 32% по сравнению с результатом января - октября 2021 года и составили 286,9 млрд грн.

Расходы - на 73% до 275,9 млрд грн, в частности отчисления в резервы выросли в 14,1 раза до 107 млрд грн.