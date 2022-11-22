УП: Ракетный потенциал РФ исчерпывается: осталось на 3 массированные атаки

По данным "УП", после последнего ракетного удара по Украине ракетного потенциала России хватит не более чем еще на 3 массированные атаки, утверждают высокопоставленные источники в силовом блоке, сообщает Украинская правда.

"Как убеждают "УП" высокопоставленные источники в силовом блоке, по состоянию на середину ноября ракетного потенциала РФ хватало еще максимум на три массированные атаки, подобных 15 ноября" , - говорится в статье.

В то же время, отмечается в публикации, украинским силам ПВО уже сейчас удается сбивать примерно 70% ракет и иранских дронов-камикадзе.

При этом для того, чтобы восстановить свой ракетный запас, России нужно от 14 до 16 месяцев.

Сейчас Россия тратит остатки стратегических ракетных запасов, быстро восстановить которые собственным производством не способна.

"Российская армия уже вынуждена доставать ракеты из ядерных запасов, просто скручивая ядерные боеголовки" , - утверждают авторы публикации.

О проблемах России с ракетным потенциалом говорит и то, что уже несколько недель Россия ищет возможности для поставки иранских баллистических ракет и большего числа беспилотников. "Если бы Москва могла оперативно обновлять запас ракет, то не искала бы импорта", - говорится в публикации.

В то же время министр обороны Алексей Резников обнародовал данные использования российскими захватчиками ракет различных типов.