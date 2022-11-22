Dragon Capital ухудшил прогноз спада ВВП Украины

Инвесткомпания Dragon Capital ухудшила прогноз по реальному ВВП Украины по итога текущего года на 2,0 процентных пункта – до 32% и сохранила прогноз его снижения в 2023 году еще на 5,0%, сообщает Зеркало недели.

"Обстрелы, вероятно, продолжатся, а рост спроса на электроэнергию зимой заставит увеличивать масштаб и продолжительность отключений (электроэнергии)" , – отмечают в компании.

Роль международных финансов

Отмечается, что международная финансовая помощь остается критически важным фактором обеспечения макрофинансовой стабильности. Согласно оценкам Dragon Capital, последние заявления и шаги международных партнеров позволяют ожидать увеличения объемов международной поддержки в 2023 году до $42 млрд с $32 млрд в текущем году, в основном благодаря США, ЕС и, в меньшей степени, МВФ.

"Поступления средств от международных партнеров полностью профинансируют дефицит бюджета, который, по нашим оценкам, в следующем году останется на уровне $38 млрд или 27% от ВВП. Нацбанк, вероятно, сможет завершить рискованную практику "печатания гривни" для целей бюджета в следующем году или, по крайней мере, существенно сократить объемы с ожидаемых 400 млрд грн в текущем году" , – предполагают аналитики.

Доллар может подорожать

По их прогнозам, поступление международной поддержки поможет удержать золотовалютные резервы на приемлемом уровне и избежать еще одной коррекции курса гривни, несмотря на вероятное временное ухудшение ситуации на валютном рынке в ближайшие месяцы.

В компании ожидают, что в результате повреждений энергетической инфраструктуры дефицит валюты на межбанковском валютном рынке может увеличиться до $4 млрд в месяц в течение зимних месяцев по сравнению с умеренными дефицитом $2,5 млрд в месяц в августе-октябре.

Ожидания от 2023 года

Прогноз ВВП на следующий год базируется на предположении, что Украина будет постепенно освобождать оккупированные территории.

"Мы ожидаем, что в результате существенного снижения военных рисков работа ключевых морских портов будет полностью разблокирована, из-за границы вернется, по крайней мере, половина вынужденных мигрантов (около 4 млн человек), а украинский частный бизнес возобновит инвестиционную деятельность… Запуск широкомасштабной программы восстановления украинской экономики, скорее всего, потребует времени и начнется уже в 2024 году" , – предполагают в инвесткомпании.

Ранее сообщалось, что согласно официальным данным, объем госдолга Украины на начало ноября уже приближается к 100 миллиардам долларов. То есть на каждого украинца приходится доля примерно 2,5 тысячи долларов.

По данным Минфина, с начала года наибольшую поддержку Украине оказывают США и Евросоюз – соответственно 13 млрд и 11,5 млрд, однако если США из этого объема выделили в виде грантов 8,49 млрд, то ЕС в качестве грантов лишь 626 млн долларов