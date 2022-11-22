FT: В Европе назревает новый миграционный кризис

В ЕС боятся, что континент может снова оказаться в затруднительном положении, как несколько лет назад во время наплыва беженцев из Сирии. Об этом, со ссылкой на Financial Times, сообщает Зеркало недели.

Количество заявок об убежище по всей Европе стремительно растет. В августе в ЕС, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне вместе зафиксировали на 58% больше заявок, чем за аналогичный период в 2021 году. Такие обращения подали 578,9 тысяч человек. Этот рост, частично связанный с ослаблением ограничений на путешествия, введенных во времена пандемии COVID-19, накладывается на прибытие миллионов беженцев из Украины. Хотя их заявки рассматриваются по отдельной системе.

Издание пишет, что в Германии зафиксировано 1,1 миллион заявок от тех, кто сбежал от вторжения России. И это лишь немногим меньше, чем в страну прибыло беженцев из Сирии в 2015-2016 годах.

«Наплыв порождает страх повторения раскола между странами ЕС, возникшего 6 лет назад из-за распределения нагрузки и политики приема беженцев. Городам трудно расселить новоприбывших» , – пишет издание.

Палатки и спальные мешки у канала в центре Брюсселя стали привычным явлением. Их также много в подземных переходах и железнодорожных станциях. Люди, ищущие убежища в Европе, вынуждены ждать месяцами после подачи заявок.

«Система приема полностью перегружена» , - сказал Давид Фогель из благотворительной организации Médecins Sans Frontières (MSF).

Из-за вспышек чесотки и дифтерии MSF была вынуждена развернуть полевую больницу у здания правительства в центре Брюсселя. По словам Фогеля, ситуация «тяжелая». В Германии города наспех пытаются создать приюты и переоборудовать спортзалы и общежития. Председатель Ассоциации немецких городов Гельмут Деди ранее в этом месяце отмечал, что ситуация очень тревожная.

«Поглотительная способность многих городов исчерпана» , - сказал он, добавив, что мест в школах и «интеграционных курсов» для взрослых беженцев скоро не останется.

В Берлине говорят, что убежища в городе переполнены. 1600 просителей о защите и 1200 украинских беженцев до сих пор ждут места, где они могли бы остановиться. Власти города собираются развернуть палатки на территории бывшего аэропорта Тегель и Темпельхоф. В каждом из них могут жить до 400 человек.

Financial Times пишет, что страны ЕС хвалили за быструю реакцию на приток миллионов украинцев, бежавших от вторжения Владимира Путина. Но теперь напряжение из-за миграции снова начало охватывать Евросоюз.

Новый премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, не позволившая кораблю с 231 беженцом на борту пришвартоваться в итальянском порту, назвала неконтролируемую нелегальную миграцию из Африки и Азии угрозой для ее страны. Она пожаловалась, что Италия не должна брать на себя бремя расселения и обработки заявок соискателей убежища, потому что для большинства из них страна – это только дверь в Европу.

В понедельник Еврокомиссия составила план по сокращению «незаконной и опасной миграции». Ее рассмотрят на встрече министров внутренних дел, которая состоится в пятницу. Тем временем правительство Бельгии столкнулось с двумя решениями Европейского суда по правам человека из-за неспособности обеспечить жильем искателей убежища.