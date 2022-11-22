Минфин: Украина получила 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС
Украина 22 ноября получила второй транш на сумму 2,5 млрд евро в рамках текущей исключительной восьмой по счету программы макрофинансовой помощи ЕС (МФП), сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Общее запланированное финансирование по этой программе составляет 5 млрд евро.
"Мы искренне благодарны ЕС за предоставленную Украине финансовую поддержку. Полученные средства в значительной степени помогут обеспечить неотложные расходы Государственного бюджета и поддержать экономическую стабильность в государстве", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Общая сумма предоставленной Украине макрофинансовой помощи ЕС, начиная с 24 февраля и до сих пор, достигает 6,7 млрд евро, добавили в Минфине.
Предполагается, что последний транш в рамках восьмой программы макрофинансовой помощи, Украина получит до конца этого года.
"Европейская комиссия выделяет дополнительные 2,5 млрд евро для Украины.
Мы планируем 18 миллиардов евро на 2023 год, с регулярным выделением финансирования. Для срочного восстановления, которое приведет к быстрому и успешному восстановлению страны.
Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Напомним:
18 октября Украина получила первые 2 млрд евро в рамках восьмой программы МФД.
В ноябре этого года Еврокомиссия внесла предложение о выделении Украине дополнительных ресурсов финансовой поддержки в 2023 году путем начала новой масштабной программы МФД в размере 18 млрд евро.