Минфин: Украина получила 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС

Украина 22 ноября получила второй транш на сумму 2,5 млрд евро в рамках текущей исключительной восьмой по счету программы макрофинансовой помощи ЕС (МФП), сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Общее запланированное финансирование по этой программе составляет 5 млрд евро.

"Мы искренне благодарны ЕС за предоставленную Украине финансовую поддержку. Полученные средства в значительной степени помогут обеспечить неотложные расходы Государственного бюджета и поддержать экономическую стабильность в государстве" , - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Общая сумма предоставленной Украине макрофинансовой помощи ЕС, начиная с 24 февраля и до сих пор, достигает 6,7 млрд евро, добавили в Минфине.

Предполагается, что последний транш в рамках восьмой программы макрофинансовой помощи, Украина получит до конца этого года.

"Европейская комиссия выделяет дополнительные 2,5 млрд евро для Украины.

Мы планируем 18 миллиардов евро на 2023 год, с регулярным выделением финансирования. Для срочного восстановления, которое приведет к быстрому и успешному восстановлению страны.

Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним:

18 октября Украина получила первые 2 млрд евро в рамках восьмой программы МФД.

В ноябре этого года Еврокомиссия внесла предложение о выделении Украине дополнительных ресурсов финансовой поддержки в 2023 году путем начала новой масштабной программы МФД в размере 18 млрд евро.