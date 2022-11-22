Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане

Президент Владимир Зеленский пообщался с переизбранным коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и поздравил с победой на выборах, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Поздравил президента Казахстана Токаева с убедительной победой на внеочередных выборах.

Выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних украинско-казахстанских отношений".

Зеленский также поблагодарил за гуманитарную помощь от Казахстана.

21 ноября Центральная избирательная комиссия Казахстана сообщила, что на выборах побеждает с большим отрывом Токаев.