Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане
Президент Владимир Зеленский пообщался с переизбранным коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и поздравил с победой на выборах, сообщает Украинская правда.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Поздравил президента Казахстана Токаева с убедительной победой на внеочередных выборах.
Выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних украинско-казахстанских отношений".
Зеленский также поблагодарил за гуманитарную помощь от Казахстана.
21 ноября Центральная избирательная комиссия Казахстана сообщила, что на выборах побеждает с большим отрывом Токаев.