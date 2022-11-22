Подоляк: Украина не позволит "заморозить войну" и не откажется от контрнаступления

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не позволит России «заморозить войну» и не откажется от освобождения украинских территорий от оккупантов, сообщает Новое время.

В Twitter Подоляк напомнил о российских преступлениях на временно оккупированных территориях.

"Хотите знать, что такое „русский мир“ на оккупированных территориях? Это 1000 и 1 способ пыток. Это похищения из дома. Это массовые казни и изнасилования. Только потому, что наши люди идентифицируют себя гражданами Украины" , — пишет он.

Подоляк убежден, что жителям временно захваченных территорий дает силы пережить оккупацию вера, «что этот страшный сон должен закончиться». Также, по его мнению, они боятся, что Украина откажется от освобождения всех захваченных РФ территорий.

"Хотите знать их страх? „Заморозка войны“, „прекращение огня“ и отказ от контрнаступления как нож в спину от цивилизованного мира. Мы не можем этого позволить: Украина обязательно освободит всех своих людей из адского российского концлагеря" , — пишет он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от иностранных лидеров, что российский диктатор Владимир Путин может хотеть «прямых переговоров». В Кремле это опровергли, заявив, что «публичных переговоров не существует».

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Позже Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога со страной-агрессором, если россияне отступят с захваченных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».