Европарламент может признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией

Депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении издания Politico.

Европейские депутаты призывают ЕС внести ЧВК "Вагнера" в список террористических организаций. Группа, возглавляемая близким союзником президента РФ Владимира Путина Евгением Пригожиным, участвовала в различных военных конфликтах: от Украины до Сирии, Судана, Мозамбика и Центральноафриканской Республики.

Депутаты Европарламента, представляющие весь спектр парламентских групп (от ультраправых до левых, а также Renew, "Европейская народная партия", социал-демократы и "Зеленые") направили письмо от 11 ноября президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петеру Фиале, чья страна председательствует в Совете ЕС.

Депутаты заявляют, что группу "Вагнера" следует признать террористической организацией, учитывая нарушения международного права, которые члены группы продолжают совершать в Украине, а также учитывая "предыдущие подвиги вагнеровцев" в других конфликтах.

По состоянию на сегодня только одно государство ЕС, Эстония, признала группу "Вагнера" террористической организацией, отметили евродепутаты.