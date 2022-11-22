Шмыгаль прокомментировал слухи о необходимости эвакуации зимой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал вопрос эвакуации и призвал доверять только официальным данным от представителей власти и госкомпании Укрэнерго, сообщает Новое время.

Об этом он сказал во время заседания правительства во вторник, 22 ноября.

"У нас есть государственная компания Укрэнерго, которая постоянно коммуницирует необходимую четкую информацию. Есть Министерство энергетики. Есть ответственные представители областных военных администраций. Президент, правительство также постоянно информируют о положении дел. Поэтому прошу руководствоваться только официальной информацией" , — заявил он.

19 ноября гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью ВВС заявил, что помощь энергосистеме Украины тоже является вкладом в победу.

"Если потреблять меньше, то госпитали, где есть раненые бойцы, будут иметь гарантированное электроснабжение. Можно объяснить, что, потребляя меньше или выезжая, люди также вносят свой вклад… Если они (украинцы — ред.) смогут найти альтернативное место для проживания еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы" , — говорил Тимченко.

Его заявление было расценено как призыв к украинцам на время выехать из страны.

Позже в компании заявили, что Тимченко не призывал украинцев выезжать из-за ситуации с электроснабжением после ракетных ударов РФ. В Офисе президента также сказали, что украинцам не нужно выезжать из страны.